«Реал» потерпел четвёртое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» со счётом 1:2 уступил мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Это четвёртое поражение «сливочных» в нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света.

Ранее команда из Мадрида уступила «Ливерпулю» (0:1), «Манчестер Сити» (1:2) и «Бенфике» (2:4) на общем этапе.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.