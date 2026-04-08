«Реал» потерпел четвёртое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» со счётом 1:2 уступил мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Это четвёртое поражение «сливочных» в нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

Ранее команда из Мадрида уступила «Ливерпулю» (0:1), «Манчестер Сити» (1:2) и «Бенфике» (2:4) на общем этапе.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

Материалы по теме
«Бавария» разбиралась с «Реалом» в гостях на классе! Но Мбаппе шансы в ЛЧ сохранил. Видео
«Бавария» разбиралась с «Реалом» в гостях на классе! Но Мбаппе шансы в ЛЧ сохранил. Видео
