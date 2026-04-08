«Реал» потерпел четвёртое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
Поделиться
Мадридский «Реал» со счётом 1:2 уступил мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Это четвёртое поражение «сливочных» в нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
Ранее команда из Мадрида уступила «Ливерпулю» (0:1), «Манчестер Сити» (1:2) и «Бенфике» (2:4) на общем этапе.
Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
01:47
-
01:38
-
01:27
-
01:00
-
00:54
-
00:50
-
00:49
-
00:45
-
00:36
-
00:27
-
00:21
-
00:13
-
00:13
-
00:10
-
00:09
-
00:02
- 7 апреля 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:25
-
23:12
-
23:06
-
22:57
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:31
-
22:22
-
22:18
-
22:12
-
22:12