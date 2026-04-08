«Мы облажались дважды». Рюдигер — о поражении «Реала» от «Баварии» в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение «сливочных» от «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

«Мы облажались дважды — при обоих голах. Мы подарили им два подарка. На таком уровне нельзя так легко терять мяч», — приводит слова Рюдигера журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Второй матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится в среду, 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия).