«Мы облажались дважды». Рюдигер — о поражении «Реала» от «Баварии» в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение «сливочных» от «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Мы облажались дважды — при обоих голах. Мы подарили им два подарка. На таком уровне нельзя так легко терять мяч», — приводит слова Рюдигера журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Второй матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится в среду, 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия).

