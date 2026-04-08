«Мы облажались дважды». Рюдигер — о поражении «Реала» от «Баварии» в Лиге чемпионов
Поделиться
Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение «сливочных» от «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
«Мы облажались дважды — при обоих голах. Мы подарили им два подарка. На таком уровне нельзя так легко терять мяч», — приводит слова Рюдигера журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Второй матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится в среду, 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия).
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
01:47
-
01:38
-
01:27
-
01:00
-
00:54
-
00:50
-
00:49
-
00:45
-
00:36
-
00:27
-
00:21
-
00:13
-
00:13
-
00:10
-
00:09
-
00:02
- 7 апреля 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:25
-
23:12
-
23:06
-
22:57
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:31
-
22:22
-
22:18
-
22:12
-
22:12