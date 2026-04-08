Доумен из «Арсенала» стал самым молодым участником четвертьфиналов ЛЧ за всю историю

16-летний футболист лондонского «Арсенала» Макс Доумен вышел на замену в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:0) и стал самым молодым игроком за всю историю турнира (16 лет и 97 дней) среди всех, кто принимал участие в четвертьфинальной или более поздней стадии.

Доумен появился на поле на 76-й минуте, заменив Нони Мадуэке. В марте нынешнего года Макс вошёл в историю английской Премьер-лиги как самый молодой автор гола.

В нынешнем сезоне Доумен провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». На стадии 1/8 финала «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» (0:3, 5:0). На аналогичном этапе «канониры» оказались сильнее «Байера» (1:1, 2:0).