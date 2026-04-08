От Англии в Лиге чемпионов — 2026/2027 примут участие пять команд

От Англии в Лиге чемпионов — 2026/2027 примут участие пять команд
Пять английских клубов квалифицируются в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 по итогам английской Премьер-лиги. Британцы получили дополнительную путёвку в главный клубный турнир Европы на будущий сезон благодаря победе «Арсенала» над «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 90+1'    

Напомним, после увеличения числа участников финальной стадии Лиги чемпионов до 36 команд две дополнительные путёвки достаются командам из стран, клубы которых набрали суммарно больше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Победа «Арсенала» довела число очков английских клубов в сезоне-2025/2026 до 25,013. Вторую путёвку разыграют Германия и Испания.

Пятое место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками занимает «Ливерпуль». Следом располагаются «Челси» (48 очков), «Брентфорд» и «Эвертон» (по 46 очков).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
У «Арсенала» — 0 моментов за 90 минут в 1/4 финала ЛЧ. Угадайте, кто выиграл. Видео
У «Арсенала» — 0 моментов за 90 минут в 1/4 финала ЛЧ. Угадайте, кто выиграл. Видео
