«Даже джазового джема не получилось». Казанский — об игре «Реала» с «Баварией» в ЛЧ

«Даже джазового джема не получилось». Казанский — об игре «Реала» с «Баварией» в ЛЧ
Российский спортивный комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» (1:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Бавария» могла получить себе настоящий полис спокойствия сегодня. Если пару лет назад, когда угорели 1:2 на «Бернабеу», проблемы были в предпоследних и последних передачах, то сегодня с завершением просто лажа. Как бы не вспоминать все эти моменты через неделю. По организации и движению каждого — класс. С хищным прессингом и лёгкой по восприятию, но не по объёму и трудолюбию, работой всех линий.

А «Реал» сегодня был командой солистов. Каждый ярок. Но сам по себе. Такой оркестр звучит очень громко и может даже экспериментально. Но даже джазового джема не получилось. Ждём второй серии», — написал Казанский у себя в телеграм-канале.

