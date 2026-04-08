Арбелоа отреагировал на поражение «Реала» в матче с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Мы остаёмся в игре, это очевидно. Нам не хватает всего одного гола. Мы способны выиграть на любом поле. При счёте 0:2 отыграться было бы очень сложно. Мы слишком глубоко сели, особенно вингеры. Это не было задумкой – так сильно прижиматься к своим воротам. Это дало сопернику слишком большой контроль. С мячом нам не хватало эпизодов, когда нужно брать игру на себя, когда на тебя давят. Я сказал об этом своим игрокам. Их прессинг очень агрессивный.

Мы много говорили о том, что нужно избегать потерь. Но пришёл второй гол, который стал серьёзным ударом. Команда хорошо отреагировала и показала характер. У нас остается ощущение, что мы могли забить больше и что мы всё ещё живы. Даже при счёте 1:2 мы слишком рисковали. Мы остаемся в игре, потому что «Реал» способен выиграть на любом поле», – приводит слова Арбелоа Marca.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».