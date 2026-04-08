«Ближе к концовке я закрыл игру». Компани – о матче с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
«У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Команда заслужила право быть собой – они выиграли так много и показывали такой уровень, поэтому мои первые замены были позиция в позицию. Но ближе к концовке я закрыл игру», – приводит слова Компани BBC.
Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
В 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1, а мюнхенцы разгромили «Аталанту» с результатом 10:2.
