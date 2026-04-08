«Одного из голов можно было избежать». Вратарь «Реала» Лунин – о матче с «Баварией» в ЛЧ

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Как минимум одного из голов можно было избежать, но на пропущенный мяч мы среагировали хорошо. Раз приз игроку матча вручили Нойеру, значит мы много атаковали. Мы в игре. Всегда можно изменить ситуацию к лучшему. Ответный матч будет сложнее, но мы верим в себя. Это четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы знали, что это будет нелегко в любом случае.

Мы знали, что в какой-то момент нам придется обороняться низким блоком. Когда мы владели мячом, мы также хотели доминировать. Нужно постараться забить и не пропустить в ответном матче. Посмотрим, сможем ли мы изменить ситуацию», – приводит слова Лунина Movistar.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

