«Реал Мадрид» — «Бавария»: видео лучших моментов первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, 7 апреля 2026

Победа «Баварии» над мадридским «Реалом» — в видеообзоре первого матча 1/4 финала ЛЧ
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 встречались мадридский «Реал» (Испания) и мюнхенская «Бавария» (Германия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

На 41-й минуте Луис Диас открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд. На 46-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество немецкой команды. На 74-й минуте Килиан Мбаппе отыграл один мяч «сливочных».

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

