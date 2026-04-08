Тренер «Арсенала» Микел Артета высказался о победе в матче со «Спортингом» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета прокомментировал победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Я очень рад. Победить на выезде в четвертьфинале Лиги чемпионов против команды, которая не проигрывала дома так долго… Это показывает, насколько сложной была задача.

Когда мы приближались к штрафной, нам каждый раз не хватало совсем немного. Нам следовало действовать чуть чётче. Надо быть быстрее и эффективнее, чтобы взламывать оборону такого соперника. Два или три раза мы были довольно близки, а в конце матча сказочный эпизод, созданный двумя классными атакующими игроками, решил судьбу матча в нашу пользу», – приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс».