Победа «Арсенала» над «Спортингом» на 90+1-й минуте — в видеообзоре матча 1/4 финала ЛЧ
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 встречались лиссабонский «Спортинг» (Португалия) и лондонский «Арсенал» (Англия). Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 90+1'
На 90+1-й минуте нападающий Кай Хаверц принёс англичанам победу.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». На стадии 1/8 финала «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» (0:3, 5:0). На аналогичном этапе «канониры» оказались сильнее «Байера» (1:1, 2:0).
