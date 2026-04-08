«Мы контролировали ход игры». Тренер «Спортинга» – о матче с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 90+1'    

«Была во многом равная игра, даже с точки зрения владения мячом. У нас были более опасные голевые моменты. Мы контролировали ход игры, и, честно говоря, я очень рад за наших футболистов. Рад тому, что мы показали на поле. За 92 минуты у нас было три-четыре очевидных момента. У них — ни одного, если не считать незасчитанного гола. Нам просто надо было действовать у чужих ворот чуть настойчивее. Таков футбол. Продолжим верить, что положительный исход для нас возможен», – приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс».

