«Мы контролировали ход игры». Тренер «Спортинга» – о матче с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Была во многом равная игра, даже с точки зрения владения мячом. У нас были более опасные голевые моменты. Мы контролировали ход игры, и, честно говоря, я очень рад за наших футболистов. Рад тому, что мы показали на поле. За 92 минуты у нас было три-четыре очевидных момента. У них — ни одного, если не считать незасчитанного гола. Нам просто надо было действовать у чужих ворот чуть настойчивее. Таков футбол. Продолжим верить, что положительный исход для нас возможен», – приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс».