«Могли выступить еще лучше». Кейн – о матче «Баварии» с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Мы понимали, что приехать в Мадрид и добиться здесь нужного результата всегда очень трудно. Во многих эпизодах мы играли действительно хорошо и даже могли выступить еще лучше – возможно, не хватило эффективности в последней передаче или завершающем ударе, хотя хорошие моменты у нас были. Но нужно отдать должное и «Реалу».

Мы в хорошей позиции, но преимущество составляет всего один мяч, а все может очень быстро измениться. Нам нужно сохранять концентрацию. В субботу нас ждет важный выездной матч бундеслиги против «Санкт-Паули», так что сейчас главное — восстановиться и сосредоточиться на нём. А на следующей неделе придёт время, и мы попробуем сыграть так же», – приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

