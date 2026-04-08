«Это тот Мбаппе, которого мы хотим видеть». Арбелоа – об игре форварда в игре с «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался об игре форварда Килиана Мбаппе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварии» (1:2).

«Он был очень сосредоточен на игре, постоянно угрожал воротам соперника. Этот тот Мбаппе, которого мы хотим видеть, тот Мбаппе, которым он сам хочет быть каждый день», – приводит слова Арбелоа AS.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 10 матчах в Лиге чемпионов, в которых он отметился 14 голами и одной результативной передачей.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».