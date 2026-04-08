Луис Диас: у нас был хороший план на игру, и мы довольно хорошо его выполнили
Вингер мюнхенской «Баварии» Луис Диас прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
«Это был очень непростой матч. «Реал» силён дома. У нас был хороший план на игру, и мы довольно хорошо его выполнили, особенно в первом тайме. Обе команды создали ещё немало моментов, и если бы мы реализовали один из своих, то возвращались бы домой с гораздо более комфортным преимуществом. На следующей неделе нам нужно быть максимально собранными и полностью готовыми к тому, что нас ждёт», – приводит слова Диаса официальный сайт УЕФА.
Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
