Луис Диас: у нас был хороший план на игру, и мы довольно хорошо его выполнили

Вингер мюнхенской «Баварии» Луис Диас прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Это был очень непростой матч. «Реал» силён дома. У нас был хороший план на игру, и мы довольно хорошо его выполнили, особенно в первом тайме. Обе команды создали ещё немало моментов, и если бы мы реализовали один из своих, то возвращались бы домой с гораздо более комфортным преимуществом. На следующей неделе нам нужно быть максимально собранными и полностью готовыми к тому, что нас ждёт», – приводит слова Диаса официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».