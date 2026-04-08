«Не вижу причин, почему мы не можем снова победить». Компани – об ответной игре с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об ответном матче с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«В «Баварии» мы всегда с большим уважением относимся к «Реалу». Мы прекрасно понимаем, что это за клуб и что это за команда. Но при этом мы понимаем, кем являемся сами, и что значит для наших игроков выйти на такой стадион и победить. Если мы играем против лучшей команды турнира, то для нас это вызов — снова выйти на поле и выиграть. Я не вижу причин, почему мы не можем снова победить, но у футболистов «Реала» невероятный талант», – приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».