Венсан Компани высказался о своём отношении к нападающему «Реала» Винисиусе Жуниоре

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Иногда футбольному миру нужны такие игроки, которые отличаются от остальных. У нас тоже есть такие, и мы радуемся их успехам. Например, в «Баварии» таким игроком был Франк Рибери. Вот почему я с большим уважением отношусь к Винисиусу. Конечно, я не хочу, чтобы он играл против нас слишком хорошо, но человеческие отношения важнее результата. Думаю, Вини должен оставаться самим собой», — приводит слова Компани Goal.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 13 матчах в Лиге чемпионов, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».