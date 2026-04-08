Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венсан Компани высказался о своём отношении к нападающему «Реала» Винисиусе Жуниоре

Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Иногда футбольному миру нужны такие игроки, которые отличаются от остальных. У нас тоже есть такие, и мы радуемся их успехам. Например, в «Баварии» таким игроком был Франк Рибери. Вот почему я с большим уважением отношусь к Винисиусу. Конечно, я не хочу, чтобы он играл против нас слишком хорошо, но человеческие отношения важнее результата. Думаю, Вини должен оставаться самим собой», — приводит слова Компани Goal.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 13 матчах в Лиге чемпионов, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android