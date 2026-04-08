Арбелоа высказался о дисквалификации Тчуамени на ответный матч с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что не понимает решения арбитра Майкла Оливера в эпизодах с карточками Орельену Тчуамени и Джонатану Та в матче с «Баварией».

«Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«[Дисквалификация Тчуамени] – это серьезная потеря из-за того, что судья непонятным образом усмотрел здесь желтую карточку, но у нас есть надежные варианты [замены]. К тому же я не знаю, каким образом за фол на Мбаппе не было удаления – это решения, которые невозможно понять», – приводит слова Арбелоа Marca.

Тчуамени после контакта с Майклом Олисе получил предупреждение на 37-й минуте — теперь игрок пропустит ответную игру в Мюнхене из-за перебора желтых карточек. Джонатан Та получил желтую на 70-й минуте за наступ шипами сзади на ногу Килиану Мбаппе.

Ответный матч состоится через неделю в Германии.