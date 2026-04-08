Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Артета назвал победу над «Спортингом» «большим моментом сезона»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета прокомментировал победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Я крайне рад — это был большой вечер, большой момент сезона. Особенно учитывая наши предыдущие результаты. Начиная с августа, мы требуем от себя побеждать, побеждать и побеждать, а если вы не побеждаете, это катастрофа. Если вы не выиграли четыре трофея, это недостаточно. Так что у нас порядок с этим, но игрокам нужно было объективно посмотреть на вещи. Мне нужно было напомнить, что мы за команда и благодаря чему мы оказались там, где оказались. Нужно принять это, жить настоящим, стараться изо всех сил, а там посмотрим, что случится», — приводит слова Артеты The Guardian.

Вторая игра между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс».

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Спортингом» в 1/4 финала ЛЧ
Комментарии
