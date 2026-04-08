Магуайр прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свое продление контракта с командой.

Накануне, клуб официально объявил о продлении трудового договора с 33-летним игроком до лета 2027 года.

«Это удивительно. Как вы знаете, этой мой седьмой год здесь. Оказаться в этом клубе и сыграть за этот клуб один матч — это уже нечто особенное. А провести здесь семь лет и остаться на восьмой… Я по-настоящему это предвкушаю. Я чувствую, что следующий сезон может стать особенным годом, если мы продолжим упорно трудиться и хорошо поработаем над комплектацией состава летом. Впереди большое лето, но, как я сказал, давайте сосредоточимся на этом сезоне и на том, чтобы оказаться в хорошем положении на следующий год и сделать следующий год особенным», — приводи слова Магуайра Sky Sports.

В переподписанный контракт была включена опция пролонгации ещё на один год. Магуайр пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в 2019 году и с тех пор сыграл 266 матчей, выиграв Кубок английской лиги и Кубок Англии.