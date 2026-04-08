«Мы все офигели!» Отец 16-летнего Полеха — о первых матчах сына за «Спартак»

Отец 16-летнего вингера московского «Спартака» Павла Полеха Владимир рассказал о первых матчах сына за красно-белых.

«Этой зимой мне звонили агенты, предлагали подписать договор. Я им уже тогда сказал: «Вот увидите, весной у него будет пик». Но и представить не мог, что его так быстро в первую команду подтянут. Думал, заиграет в молодёжке или «Спартаке-2». Когда сын за основу вышел, мы все тут офигели (смеётся)! А он, наоборот, спокоен. После двусторонки «двойки» с первой командой позвонил и говорит: «Пап, я сам вижу, что готов». Приходится даже немного притормаживать: «Паш, это всё классно, главное — не перегибай палку». Но настроен он серьёзно, только футбол на уме.

Матч с «Локомотивом» поздно по томскому времени начинался — в 23:30. Поэтому друзей не собирал — утром же на работу. Вдвоём с женой смотрели. Представляю, каково сыну было в 16 лет выйти против таких зубров в Премьер-Лиге! Конечно, он волновался, но остался доволен. Считаю, сыграл нормально. Ему ещё чуть-чуть окрепнуть — и всё пойдёт», — сказал Владимир Полех в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.