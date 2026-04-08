Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Абрамович учредил новый благотворительный фонд — The Athletic

Абрамович учредил новый благотворительный фонд — The Athletic
Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович учредил новый благотворительный фонд, который поможет решить судьбу денег с продажи лондонского клуба, информирует The Athletic.

Ранее сообщалось, что £ 2,35 млрд с продажи «Челси» в 2022 году до сих пор остаются на замороженном банковском счету — Абрамович и правительство Великобритании никак не могут договориться о судьбе этих средств: Роман настаивает на поддержке всех, кто пострадал в ходе продолжающегося военного конфликта, а власти требуют передать все деньги Украине.

Однако в минувший уикенд Британская комиссия по благотворительности получила заявление о создании благотворительного фонда под названием The Foundation for the Victims of Conflict (Фонд помощи жертв конфликта).

Как отмечает источник, среди его руководителей значатся высокопоставленные и влиятельные дипломаты, а сам фонд связывают с Абрамовичем.

На данный момент заявка не одобрена. Кроме того, нет гарантий, что правительство согласится разморозить средства и передать их фонду.

