Амад Диалло выразил поддержку Кэррику

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло хочет, чтобы Майкл Кэррик остался на посту главного тренера по окончании текущего сезона.

«Мы думаем, это правильный человек, очень довольны тем, что он делает прямо сейчас. Кэррик обладает замечательным опытом, чтобы возглавлять этот клуб, хорошо справляется, у него очень хорошие отношения с каждым игроком. Лично я считаю, что он правильный человек, но это решаем не мы, игроки. Думаю, клуб примет решение в конце сезоне. Мы очень довольны, что у нас есть такой главный тренер, который хорошо справляется, таково моё искреннее мнение», — приводит слова Диалло The Telegraph.

44-летний специалист был назначен временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» 13 января 2026 года, подписав контракт до конца сезона-2025/2026.

«Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте в таблице АПЛ, у клуба 55 очков.