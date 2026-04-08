Хаверц выступил с похвалой голкиперу Райе

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц отметил роль голкипера Давида Райи в победе над лиссабонским «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Он по-прежнему недооценён в мировом футболе. На протяжении двух последних сезонов Давид был лучшим голкипером в мире», — сообщил Хаверц Amazon Prime.

В самом начале игры в Лиссабоне Райя совершил сейв, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину после удара Максимилиано Араухо от границы штрафной площади — в итоге голкипер забрал официальную награду лучшему игроку этого матча.

Вторая встреча между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».