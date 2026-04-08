«Бавария» обыграла «Реал» в ЛЧ, известна первая пара Кубка Стэнли — 2026. Главное к утру
Победа «Баварии» над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026, досрочное чемпионство ЦСКА в Единой лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Бавария» переиграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026.
- ЦСКА разгромил «Локо» и досрочно стал чемпионом регулярного сезона Единой лиги.
- «Арсенал» вырвал победу над «Спортингом» в Лиге чемпионов с голом Хаверца на 90+1-й минуте.
- Александр Никишин установил рекорд «Каролины» в XXI веке.
- От Англии в Лиге чемпионов — 2026/2027 примут участие пять команд.
- «Тампа» проиграла в гостях «Оттаве», у Кучерова результативная передача.
- Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Сиэтл», у Тренина ассист, Капризов без очков.
- Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Сент-Луисом». У Маккиннона ассист.
- Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон», у Никишина и Задорова три очка.
Комментарии