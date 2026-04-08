Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
8 апреля главные новости спорта, футбол, ЛЧ, АПЛ, баскетбол, Единая лига, хоккей, НХЛ

«Бавария» обыграла «Реал» в ЛЧ, известна первая пара Кубка Стэнли — 2026. Главное к утру
Победа «Баварии» над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026, досрочное чемпионство ЦСКА в Единой лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бавария» переиграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
  2. Определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026.
  3. ЦСКА разгромил «Локо» и досрочно стал чемпионом регулярного сезона Единой лиги.
  4. «Арсенал» вырвал победу над «Спортингом» в Лиге чемпионов с голом Хаверца на 90+1-й минуте.
  5. Александр Никишин установил рекорд «Каролины» в XXI веке.
  6. От Англии в Лиге чемпионов — 2026/2027 примут участие пять команд.
  7. «Тампа» проиграла в гостях «Оттаве», у Кучерова результативная передача.
  8. Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Сиэтл», у Тренина ассист, Капризов без очков.
  9. Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Сент-Луисом». У Маккиннона ассист.
  10. Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон», у Никишина и Задорова три очка.
Топ-матчи среды: «Зенит» — «Спартак», Лига чемпионов, Кубок Гагарина, теннис и волейбол
Топ-матчи среды: «Зенит» — «Спартак», Лига чемпионов, Кубок Гагарина, теннис и волейбол
