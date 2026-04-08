Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Линкольн Сити» вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет

«Линкольн Сити» после победы над «Редингом» (2:1), оформил повышение в классе, выйдя в Чемпионшип впервые с 1961 года.

Отрыв от третьего места составляет 19 очков за шесть туров до конца — команда Майкла Скубалы обеспечила себе повышение досрочно.

На данный момент клуб лидирует в лиге с отрывом в 12 очков и всерьёз претендует на чемпионство — первое на этом уровне с 1952 года. Кроме того, «Линкольн» продолжает впечатляющую серию без поражений — 24 матча подряд (19 побед и пять ничьих).

В текущем сезоне «Линкольн Сити» стал лучшим в лиге по всем ключевым показателям — дома клуб проиграл всего один раз, также у команды самая результативная атака и самая надёжная оборона.

Примечательно, что среди клубов с историей выступлений во втором дивизионе дольше ждал возвращения только «Крю Александра» — более 100 лет.

