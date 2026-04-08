Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, состоятся ещё два матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 8 апреля (время московское):

22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);

22:00. «Барселона» (Испания) — «Атлетико» Мадрид (Испания).

Ответные встречи состоятся во вторник, 14 апреля.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».