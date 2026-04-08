«Динамо» Москва — «Краснодар»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть

Сегодня, 8 апреля, состоится ответный первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра состоится 5 мая в Краснодаре.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в Суперфинале прошлого турнира обыграл «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).