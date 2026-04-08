«Как котёнок с клубком». Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал 16-летнего дебютанта клуба

Тренер Никита Шагин, работавший с Павлом Полехом в академии «Спартака», охарактеризовал 16-летнего футболиста, недавно дебютировавшего за основу красно-белых.

«Паша «поздний», декабрьский мальчик. В академию пришёл совсем маленьким, хлипким. Но на мяче всегда был хорош. Это качество наших южан раньше отличало. Вот у Полеха оно есть, несмотря на сибирское происхождение. Сейчас футболисты с ранних лет стараются побыстрее избавляться от мяча, а у Паши другая стезя. Это здорово для атакующего игрока.

По нему сразу было видно — мальчишка очень любит футбол. Воспитатели жаловались, что постоянно пропадает на поле: потренируется, поест — и обратно бежит. Он сутками готов был совершенствовать своё мастерство и по сей день остаётся голодным до мяча. Он возился с ним, как котёнок с клубком. Его больше интересовало, сколько раз мяч между ног прокинет, чем сколько голов забьёт. Он всегда делал по 10-12 касаний, прежде чем отдать передачу. Демонстрировал технико-тактическое мастерство без продвижения и обострения у ворот соперника. Поэтому и играл поначалу мало.

Переломный момент случился после ЮФЛ-3, в декабре 2024 года. Я ему конкретно объяснил, что от него хочу видеть. Паша уехал домой на новогодние каникулы, а через три недели вернулся другим человеком! Наконец увидел в его игре осознанность. Действия с мячом стали более эффективными и продуктивными.

У него хорошая иннервация (процесс управления мышцами со стороны нервной системы, обеспечивающий высокую скорость реакции, точность движений и координацию. — Прим. «Чемпионата»), классное чувство мяча, низкий центр тяжести. Благодаря этому легко обыгрывает один в один. Сегодня это большая ценность. Осталось научиться правильно принимать решения, когда можно и нужно идти в обводку. Это его зона роста», — сказал Шагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.