Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы на 8 апреля (время московское):

22:00. «Бетис» (Испания) — «Брага» (Португалия).

Финал Лиги Европы сезона-2025/2026 состоится на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Решающий матч пройдёт 20 мая.

Победителем прошлого розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале Лиги Европы сезона-2024/2025 команда обыграла английский «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бреннан Джонсон.