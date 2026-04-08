«Зенит» — «Спартак»: во сколько матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где смотреть

Сегодня, 8 апреля, состоится матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Зенит» — «Спартак». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с московским ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.