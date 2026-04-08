Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Сборная России поздравила Игоря Акинфеева с юбилеем

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в своём телеграм-канале поздравления с днём рождения капитана и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Сегодня, 8 апреля, голкиперу исполнилось 40 лет.

«Игорю Акинфееву — 40. 111 матчей за сборную, бронза Евро-2008 и тот самый сейв в серии пенальти ЧМ-2018, ставший частью футбольной истории. Желаем легенде нашей сборной счастья, семейного благополучия и новых побед», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

Акинфеев всю свою профессиональную карьеру футболиста провёл в ЦСКА. В составе армейцев вратарь несколько раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.

