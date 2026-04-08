«Динамо» анонсировало матч с «Краснодаром» роликом со стихотворением от Виктора Гусева

Московское «Динамо» в социальных сетях анонсировало первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 8 апреля. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

В видеоролике принял участие известный комментатор Виктор Гусев.

Ответная игра состоится 5 мая в Краснодаре.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в Суперфинале прошлогоднего турнира обыграл «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).