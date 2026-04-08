40-летний Мануэль Нойер — лучший игрок матча «Реал» — «Бавария»

Опытный голкипер «Баварии» Мануэль Нойер был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и мадридским «Реалом». Вратарь совершил девять сейвов — это его лучший результат в плей-офф ЛЧ с 2017-го.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

Игра между «Реалом» и «Баварией» состоялась накануне, 7 апреля. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

