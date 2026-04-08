Тренер «Баварии» Компани не стал называть Нойера лучшим голкипером в истории

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, является ли голкипер Мануэль Нойер лучшим в истории.

«У каждого может быть свой выбор, если говорить о лучшем в истории, но Ману — один из очень немногих, кому удаётся держать такой уровень очень и очень долго. Показывать такую игру в его возрасте чрезвычайно трудно. Не знаю, каково было с ним работать, когда ему было 30, но и сейчас он действительно производит невероятное впечатление. На этом уровне и в таких матчах нужны особенные выступления», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

40-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.