Скира назвал тренеров, которых рассмотрит «Наполи» в случае ухода Конте в сборную Италии

Итальянские специалисты Винченцо Итальяно и Энцо Мареска могут возглавить «Наполи» в случае ухода Антонио Конте в сборную Италии. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Если Антонио Конте покинет «Наполи» ради возвращения в сборную Италии, руководство клуба рассмотрит кандидатуры Винченцо Итальяно и Энцо Марески. Кроме того, в списке Манны среди молодых тренеров, потенциально способных заменить Конте, фигурируют Даниэле Де Росси и Фабио Гроссо», — написал Скира.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил готовность отпустить главного тренера команды Антонио Конте в сборную Италии.