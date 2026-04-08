Генич обозначил основную претензию к Хуану Карседо из «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о главном тренере московского «Спартака» Хуане Карседо. По словам Генича, испанскому специалисту пока не удаётся максимально использовать лучшие качества центрального полузащитника команды Жедсона Фернандеша.

«Пока вот мне кажется, главный бич Карседо и претензия к нему… Я всё-таки далёк от эйфории, что они четыре матча из пяти выиграли, просто мне кажется, что «Спартак» всё ещё очень рыхлый. И вот претензия к Карседо, что он пока никак не может вкрапить [в состав] Жедсона и использовать весь его потенциал», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».