Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
«С четырёх лет в ЦСКА!» Первый тренер Акинфеева поздравил вратаря с 40-летием

Павел Коваль, являющийся первым тренером Игоря Акинфеева, поздравил опытного голкипера ЦСКА с днём рождения. Сегодня, 8 апреля, вратарю исполняется 40 лет.

«Как говорится, 40 лет не отмечают (смеётся). Но если серьёзно, играть на высшем уровне в таком возрасте — это очень сильно. Игорь молодец. Причём и травмы были, но сколько игр он провёл, сколько рекордов поставил.

Поздравляю Игоря с юбилеем! Здоровья ему, его близким и родным. Сколько ещё играть, пусть решает сам — зависит только от него. Знаю, он очень любит футбол. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ещё поиграл. С четырёх лет в ЦСКА — я всё это видел — как же он уйдёт? Хотел бы, чтобы он остался, передавал свой опыт. Акинфеев — единственный в нынешнем составе, кто становился чемпионом с ЦСКА. Кто будет вместо него? Не знаю… Не хочется, чтобы он резко заканчивал, нужно постепенно. Так, чтобы, возможно, Торопу весь свой опыт передать, подготовить его. Акинфееву нужен хороший сменщик, ведь ЦСКА всегда ставит максимальные цели», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

