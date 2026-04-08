«Они порядком осложнили нам жизнь». Райя — о матче «Арсенала» со «Спортингом» в ЛЧ

Голкипер английского «Арсенала» Давид Райя высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (1:0).

«Стараюсь всегда максимально помогать команде. Сегодня был хороший день и для меня, и для всей команды. Мы забили на последней минуте. Был очень сложный матч, в котором обе команды хотели играть. Поэтому было сложно держать мяч. Они порядком осложнили нам жизнь.

Очень важно иметь такие моменты, в которых оказываешь большое влияние на развитие игры, на возможный исход матча. Сегодня было важно победить и получить преимущество перед ответной игрой. Хотя во втором матче тоже будет сложно.

У них хорошая команда. Сегодня это было очевидно. С ними сложно, они играют в очень хороший футбол и могут создать момент из ничего. Опасность исходит и от их стандартов, поэтому надо быть готовыми ко всему», — приводит слова Райи официальный сайт УЕФА.