Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они порядком осложнили нам жизнь». Райя — о матче «Арсенала» со «Спортингом» в ЛЧ

Комментарии

Голкипер английского «Арсенала» Давид Райя высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (1:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 90+1'    

«Стараюсь всегда максимально помогать команде. Сегодня был хороший день и для меня, и для всей команды. Мы забили на последней минуте. Был очень сложный матч, в котором обе команды хотели играть. Поэтому было сложно держать мяч. Они порядком осложнили нам жизнь.

Очень важно иметь такие моменты, в которых оказываешь большое влияние на развитие игры, на возможный исход матча. Сегодня было важно победить и получить преимущество перед ответной игрой. Хотя во втором матче тоже будет сложно.

У них хорошая команда. Сегодня это было очевидно. С ними сложно, они играют в очень хороший футбол и могут создать момент из ничего. Опасность исходит и от их стандартов, поэтому надо быть готовыми ко всему», — приводит слова Райи официальный сайт УЕФА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android