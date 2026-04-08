Игрок «Арсенала» Мартинелли: Дьёкереш многое рассказывал нам о «Спортинге»

Нападающий английского «Арсенала» Габриэл Мартинелли высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (1:0). Единственный гол забил форвард «Арсенала» Кай Хаверц на 90+1-й минуте.

«Мы знали, насколько хорош «Спортинг». В последнюю неделю много обсуждали это с Виктором [Дьёкерешем]. Он многое рассказывал нам о «Спортинге». Кроме того, смотрели много видеоматериалов. Очень непросто приехать сюда, не пропустить и забрать победу, однако мы её заслужили. Очень рад, но позади лишь первый матч. Подойдём к ответной игре с тем же настроем», — приводит слова Мартинелли официальный сайт УЕФА.