Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
«Игра могла закончиться крупной победой гостей». Стогниенко — о матче «Реал» — «Бавария»

«Игра могла закончиться крупной победой гостей». Стогниенко — о матче «Реал» — «Бавария»
Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали мюнхенцы.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Бавария» очень мощно выглядит в атаке в этом сезоне. В Бундеслиге уже забила 100 мячей — постоянный прессинг большими силами возле чужой штрафной, поиски свободных зон, смена позиций, скоростная игра в пас. Проблема, что оборотная сторона такого стиля – некоторые вольности на своей половине поля. Это было заметно даже в матчах с «Аталантой», но итальянцам просто не хватало ресурса, чтобы использовать все возможности. «Реал» свои шансы зацепил лучше бергамасков – подбор игроков позволяет. Игра на «Сантьяго Бернабеу» могла закончиться крупной победой гостей, а так перед встречей в Мюнхене у мадридцев есть вполне осязаемый шанс», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
40-летний Мануэль Нойер — лучший игрок матча «Реал» — «Бавария»
