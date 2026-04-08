«Игра могла закончиться крупной победой гостей». Стогниенко — о матче «Реал» — «Бавария»

Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали мюнхенцы.

«Бавария» очень мощно выглядит в атаке в этом сезоне. В Бундеслиге уже забила 100 мячей — постоянный прессинг большими силами возле чужой штрафной, поиски свободных зон, смена позиций, скоростная игра в пас. Проблема, что оборотная сторона такого стиля – некоторые вольности на своей половине поля. Это было заметно даже в матчах с «Аталантой», но итальянцам просто не хватало ресурса, чтобы использовать все возможности. «Реал» свои шансы зацепил лучше бергамасков – подбор игроков позволяет. Игра на «Сантьяго Бернабеу» могла закончиться крупной победой гостей, а так перед встречей в Мюнхене у мадридцев есть вполне осязаемый шанс», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».