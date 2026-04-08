Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Отец дебютанта «Спартака» Полеха рассказал, как сын совмещает футбол с учёбой в школе

Владимир Полех, отец 16-летнего вингера московского «Спартака» Павла Полеха, рассказал, как сын совмещает профессиональную футбольную карьеру с учёбой в школе. В этом сезоне Полех дебютировал за основную команду красно-белых.

«Первое время сын жил в академии, сейчас — на базе команды, в Тарасовке. Учится в девятом классе. До «Спартака-2» более-менее нормально успевал в школе. Сейчас с этим совсем сложно стало — времени реально нет. Хорошо, на дистанционку перевели. По-другому никак: у него клуб, сборная — то едет, то летит, то играет», — сказал Владимир Полех в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

