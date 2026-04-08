Гарри Кейн отметился результативными действиями в четвёртом подряд матче с «Реалом» в ЛЧ

Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн отметился голом или результативной передачей в четырёх матчах Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» подряд. Он забил два мяча и оформил две голевые передачи. Это самая длинная серия игрока в матчах с «Реалом» в данном турнире. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х.

Отмечается, что подобный результат — четыре матча — ранее показали бывший футболист «Баварии» Джоване Элбер в 2002 году и экс-игрок дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в 2017-м.

Вчера, 7 апреля, «Бавария» на выезде обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1.