Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Сгорел на посту». Непомнящий высказался о смерти Мирчи Луческу

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался в связи с уходом из жизни бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу. Ранее специалисту был диагностирован острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось.

«К сожалению, с Луческу я не был знаком. Однако знаю его боевой путь. Истинный профессионал высшего уровня. Сгорел на посту. Сожалею. Вечная память. Такие люди нужны мировому футболу. Он величие проявлял качественной работой», — сказал Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

