Валерий Непомнящий: у ЦСКА не всё в порядке и есть над чем работать

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на исход матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором московский ПФК ЦСКА встретился с самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу армейцев.

«ЦСКА пропустил два. Это всё равно что «Динамо» забивает три и столько же пропускает. Значит, не всё в порядке и есть над чем работать. Кажется, в атаке чуть налаживается, но в обороне нужно работать. «Крылья» сегодня не являются лакмусовой бумажкой, команда в шатком положении, поэтому будем дальше смотреть за игрой ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.