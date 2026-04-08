Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: у ЦСКА не всё в порядке и есть над чем работать

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на исход матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором московский ПФК ЦСКА встретился с самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу армейцев.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'     0:2 Гонду – 35'     0:3 Гонду – 51'     1:3 Олейников – 55'     1:4 Обляков – 64'     1:5 Кисляк – 67'     2:5 Лепский – 84'    

«ЦСКА пропустил два. Это всё равно что «Динамо» забивает три и столько же пропускает. Значит, не всё в порядке и есть над чем работать. Кажется, в атаке чуть налаживается, но в обороне нужно работать. «Крылья» сегодня не являются лакмусовой бумажкой, команда в шатком положении, поэтому будем дальше смотреть за игрой ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
ЦСКА раскатал «Крылья» в Кубке! Гонду сделал хет-трик, Обляков красиво перебросил вратаря
Видео
ЦСКА раскатал «Крылья» в Кубке! Гонду сделал хет-трик, Обляков красиво перебросил вратаря
