Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
«Динамо» Москва — «Краснодар»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Комментарии

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Динамо» и «Краснодара» друг с другом:

Кубок России, 5-й тур, 30 сентября 2025 года, «Краснодар» — «Динамо» — 0:0, 4:2 пен.;
Кубок России, 2-й тур, 13 августа 2025 года, «Динамо» — «Краснодар» — 0:4;
РПЛ, 3-й тур, 2 августа 2025 года, «Краснодар» — «Динамо» — 1:0;
РПЛ, 30-й тур, 24 мая 2025 года, «Краснодар» — «Динамо» — 3:0;
РПЛ, 6-й тур, 25 августа 2024 года, «Динамо» — «Краснодар» — 0:1.

С историей личных встреч «Динамо» и «Краснодара» можно ознакомиться по ссылке.

