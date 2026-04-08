Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Мх Шумахов перенёс операцию после травмы крестообразной связки

Комментарии

Защитника махачкалинского «Динамо» Идара Шумахова успешно прооперировали в Германии после травмы крестообразной связки колена. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Идар Шумахов передаёт всем большой салам. Защитнику «Динамо» успешно провели операцию в Германии. Напомним, серьёзную травму он получил в матче с «Оренбургом» — у Идара был диагностирован разрыв крестообразной связки колена», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Шумахов провёл 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России.

