Экс-тренер «Спартака» оценил игру 16-летнего Полеха в матче с «Локомотивом»
Тренер Никита Шагин, работавший с Павлом Полехом в академии «Спартака», оценил игру 16-летнего футболиста, недавно дебютировавшего за основу красно-белых. В прошлые выходные Полех сыграл за «Спартак» в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Он вышел на замену на 79-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
«Обращу внимание на настрой. Даже в большом матче я не увидел страха в его глазах. Он был инициативен, постоянно просил мяч и хотел с ним встретиться. В фазе обороны тоже проявлял активные действия. Но, естественно, от игрока его позиции хотелось бы видеть меньше потерь и больше обострений. Если руководство будет и дальше ему доверять, а всё идёт к тому, Полех ещё заявит о себе», — сказал Шагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
11:08
-
11:05
-
10:56
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:38
-
10:35
-
10:20
-
10:11
-
10:11
-
10:00
-
09:56
-
09:45
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:35
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:28
-
09:28
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:17
-
08:00
-
07:42
-
07:30
-
06:48
-
06:31