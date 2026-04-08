Экс-тренер «Спартака» оценил игру 16-летнего Полеха в матче с «Локомотивом»

Тренер Никита Шагин, работавший с Павлом Полехом в академии «Спартака», оценил игру 16-летнего футболиста, недавно дебютировавшего за основу красно-белых. В прошлые выходные Полех сыграл за «Спартак» в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Он вышел на замену на 79-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Обращу внимание на настрой. Даже в большом матче я не увидел страха в его глазах. Он был инициативен, постоянно просил мяч и хотел с ним встретиться. В фазе обороны тоже проявлял активные действия. Но, естественно, от игрока его позиции хотелось бы видеть меньше потерь и больше обострений. Если руководство будет и дальше ему доверять, а всё идёт к тому, Полех ещё заявит о себе», — сказал Шагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мы сами офигели!» Что за школьник ворвался в основу «Спартака»
Эксклюзив
«Мы сами офигели!» Что за школьник ворвался в основу «Спартака»
