Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
«Шикарный матч обеих команд!» Елагин — о встрече «Спортинга» и «Арсенала» в ЛЧ

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал». Гости одержали победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Арсенала» Кай Хаверц на 90+1-й минуте.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 90+1'    

«Браво, Арсенал! Получил огромное удовольствие от работы на матче со «Спортингом»! Португальцы сильны! Тем ценнее победа «канониров». Шикарный матч обеих команд! Давид Райя — герой северного Лондона! Его игра изумительна! Поздравляю всех поклонников «Арсенала»! Но это ещё только промежуточная победа! В Лондоне «Спортинг» даст бой! Уверен. А сегодня — гуляй, «канониры»!» — написал Елагин в телеграм-канале.

