«Худшая игра в сезоне». Бубнов — о «Краснодаре» в матче с «Ахматом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом». В прошедшей в Грозном встрече победу со счётом 1:0 одержали чёрно-зелёные.

«Худшая игра «Краснодара». Вообще в сезоне. Я такой плохой игры не видел. А «Ахмат» здорово сыграл. Просто не реализовал свои моменты. По игре они выигрывать должны были. Поэтому Черчесов в принципе правильно сказал, что да, проиграли, но никаких претензий нет, потому что играли хорошо», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

«Краснодар» — лидер чемпионата России. В активе «быков» 52 набранных очка.