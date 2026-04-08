«Худшая игра в сезоне». Бубнов — о «Краснодаре» в матче с «Ахматом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом». В прошедшей в Грозном встрече победу со счётом 1:0 одержали чёрно-зелёные.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'
«Худшая игра «Краснодара». Вообще в сезоне. Я такой плохой игры не видел. А «Ахмат» здорово сыграл. Просто не реализовал свои моменты. По игре они выигрывать должны были. Поэтому Черчесов в принципе правильно сказал, что да, проиграли, но никаких претензий нет, потому что играли хорошо», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».
«Краснодар» — лидер чемпионата России. В активе «быков» 52 набранных очка.
